Попавшие в плен украинские боевики врут, что их мобилизовали насильно Пленные всушники из спецподразделения притворились насильно мобилизованными

Москва19 авг Вести.На дружковском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) боевики украинского спецподразделения, попав в плен, назвали себя насильно мобилизованными, рассказал гранатометчик с позывным Токмак в интервью ИС "Вести".

Расчет беспилотных систем "Южной" группировки войск громит врага на дружковском направлении фронта. Бойцы уничтожили огневую точку ВСУ в городской застройке. Штурмовики обнаружили диверсантов, переодевшихся в гражданскую одежду, и обезвредили. Тем, кто сложил оружие, сохранили жизнь.

На допросе националисты притворялись насильно мобилизованными. Но позже выяснилось, что в плен попали боевики украинского спецподразделения. Сейчас они дают показания.

Один пленный мне сказал, что они бусифицированные. Мол, им сказали идти, закрепиться и о передвижении русских докладывать. Автоматы были чешские – CZ. Когда у них вышли из строя автоматы, они только тогда сдались. Простым пехотинцам штурмовые CZ не дают рассказал российский военнослужащий

По словам военных, противник прячется в руинах зданий. Под огневые точки и пункты запуска БПЛА использует подвалы. Позиции замаскированы, но опытные бойцы быстро вычисляют укрытия.