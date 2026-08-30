Марочко: ВСУ всю неделю безуспешно контратакуют на дружковском участке в ДНР

Марочко: ВСУ несут потери во время безуспешных контратак на дружковском участке Марочко: ВСУ всю неделю безуспешно контратакуют на дружковском участке в ДНР

Москва30 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери во время безуспешных контратак на дружковском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что бойцы ВС РФ дают достойный ответ украинским боевикам.

Касаемо дружковского направления: украинское командование здесь проводит ряд контратакующих действий сказал Марочко

Ранее эксперт отметил, что новый главком ВСУ Михаил Драпатый бросает украинских боевиков на "необоснованные штурмы" на дружковском участке, нерационально используя живую силу.

Между тем гранатометчик с позывным Токмак рассказал, что боевики украинского спецподразделения на дружковском направлении, попав в плен, назвали себя насильно мобилизованными.