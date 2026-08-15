Москва15 авг Вести.Военный эксперт Андрей Марочко назвал безуспешными "мясные штурмы" нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого на дружковском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В беседе с ТАСС он отметил, что Драпатый бросает украинских боевиков на "необоснованные штурмы", нерационально используя живую силу.

Говоря о мясных штурмах на дружковском участке, которые устроил Драпатый, то об их результативности свидетельствуют заявления Министерства обороны Российской Федерации. Буквально 14 августа было заявление об освобождении очередного населенного пункта на данном участке заявил эксперт

Военная разведка США накануне сообщила о нехватке личного состава и ракет-перехватчиков у Украины. Отмечалось, что проблемы с техникой и личным составом сдерживают "возможности Киева по ведению военных действий".