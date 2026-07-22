Москва22 июл Вести.Перед новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Михаилом Драпатым не поставят оперативных задач наступательного характера. Такое мнение ИС "Вести" высказал полковник, военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его мнению, новому главкому ВСУ, по всей видимости, уже очертили круг обязанностей.

Вполне возможно, что задачи перед генералом Драпатым сформулированы, то, чем ему предстоит заниматься в ближайшее время. Я так думаю, первая задача для него – это при любых условиях обстановки удержать славянско-краматорский укрепленный район, обеспечить устойчивость линии фронта в оперативно-стратегическом отношении, в полном объеме провести мобилизационные мероприятия, сформировать стратегические резервы, резко усилить противовоздушную оборону ВС и страны в целом заявил он

При этом, полагает Ходаренок, масштабного наступления ВСУ под руководством Драпатого осуществлять не будут. Но, прогнозирует эксперт, при нем возможно усиление налетов дронов и ракет на объекты в России.

Я не думаю, что перед ними поставлены масштабные боевые, оперативные задачи наступательного характера. Скорее всего, главный упор делается на дальнейшее проведение так называемой операции влияния. Основной упор будет именно сделан на то, чтобы в полном объеме задействовать и возможности беспилотной авиации, и оперативно-тактических, баллистических ракет и крылатых ракет различных видов базирования, а также продолжить нанесение групповых и сосредоточенных ударов по объектам на территории РФ. Каких-либо резких изменений в обстановке на непосредственно на линии боевого соприкосновения я не ожидаю сказал он

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим. Драпатый сменил на этом посту Александра Сырского. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала кадровые перестановки "военной верхушки" на Украине.