ВСУ начали "мясные штурмы" на дружковском участке фронта Марочко: Драпатый начал "мясные штурмы" на дружковском направлении

Москва8 авг Вести.Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый распорядился начать лобовые пехотные штурмы, не жалея личного состава, на дружковском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

За минувшие несколько суток в районе Торского украинская армия совершила несколько контратак, сообщил он в беседе с ТАСС.

Как и ожидалось, товарищ Драпатый начал свои "мясные штурмы" отметил Марочко

Ранее в силовых структурах РФ рассказали, что Драпатый отправил в отставку сразу шесть генералов и одного полковника. Речь шла о заместителе главкома и о начальнике службы тыла.