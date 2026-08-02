Москва2 авг Вести.Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отправил в отставку сразу шесть генералов и одного полковника. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

В частности, речь идет о заместителе главнокомандующего и о начальнике службы тыла.

Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко. Кроме того, также были уволены и планируют поступления в адъюнктуру генерал-майор Игорь Палагнюк – бывший начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Малиновский – командующий ракетными войсками и артиллерией, который одновременно является замкомандующего сухопутными войсками добавил источник

Кроме того, уволены начальник главного командного центра генерал Антон Гарбуз, заместитель начальника генштаба генерал Алексей Шевченко и начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск полковник Роман Горбач.

30 июля стало известно об увольнении командующего силами логистики ВСУ Владимира Карпенко, которого считают правой рукой бывшего главкома Александра Сырского. По данным российских силовиков, сейчас Карпенко пытается оформить 2-ю группу инвалидности, чтобы получить социальные льготы. Отмечается, что сейчас генерал лежит в госпитале в бинтах и под капельницей.