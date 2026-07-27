В ВСУ недовольны из-за назначения Драпатого ТАСС: в ВСУ растет саботаж после назначения Драпатого главкомом

Москва27 июл Вести.Среди рядового и младшего офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет открытый саботаж после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

По их данным, наиболее напряженная ситуация складывается, в частности, в 34-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. В подполье утверждают, что боевики негативно восприняли смену Александра Сырского.

Военные на местах прекрасно знают и помнят истинные методы управления Драпатого, строившиеся на жестких "мясных штурмах" и полном пренебрежении к человеческим потерям. В результате среди рядового и младшего офицерского состава растет открытый саботаж заявил собеседник агентства

По словам источника, несмотря на формируемый украинскими властями образ нового главкома, многие военнослужащие не готовы выполнять приказы, которые, по их мнению, могут привести к неоправданным потерям.

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого на пост 21 июля.