На Украине прекратили пополнение "полков Сырского" из-за конфликта с Драпатым

На Украине начался конфликт между Драпатым и крупнейшими полками ВСУ На Украине прекратили пополнение "полков Сырского" из-за конфликта с Драпатым

Москва31 июл Вести.Между новым главкомом Михаилом Драпатым и крупнейшими штурмовыми полками ВСУ начался конфликт после приказа перестать направлять в полки пополнение. Об этом пишут украинские СМИ.

Как сообщили издания, новый указ Драпатого запрещает пополнение Сухопутных войск ВСУ людьми из батальонов резерва и ТЦК. Документ также приостанавливает перемещение военных из других частей.

При этом ранее штурмовые полки, также называемые полками экс-главкома Александра Сырского, имели право на постоянное пополнение личного состава и расширение. К ним относятся 425-й полк "Скала" и 225-й, которые получали лучшее обеспечение и автономию.

Мы понимаем, почему это произошло. Генеральный штаб начал проверку укомплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава в целом в ВСУ прокомментировал решение спикер 425-го полка Алексей Братущак

Братущак заявил украинским журналистам, что полк поддерживает инициативу и готов помогать Генштабу справляться с вызовами, стоящими перед ВСУ.

При этом украинские СМИ подчеркивают, что решение Драпатого указывают на начало прямого конфликта между новым главкомом и полками, которые пользовались особой поддержкой Сырского.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку 21 июля. Причиной стали массовые протесты против увольнения министра обороны Михаила Федорова, который также конфликтовал с главкомом.