Москва14 авг Вести.Военная разведка США заявила о нехватке личного состава и ракет-перехватчиков у Украины. Такие сведения содержатся в докладе, который Пентагон подготовил для Конгресса.

По оценкам Пентагона, нехватка личного состава и техники "по-прежнему сдерживали возможности Киева по ведению военных действий".

Кроме того, отмечается зависимость Украины от нестабильных поставок западного оружия.

Украина испытывала нехватку ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам и по-прежнему зависела от иностранной поддержки в сфере противовоздушной и противоракетной обороны говорится в докладе

Ранее словацкий генерал в отставке Павел Мацко заявлял, что нехватка у Киева ракет ПВО критически повлияет на ход украинского конфликта.