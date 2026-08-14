Москва14 авг Вести.Демонстрация нехватки кадров и дефицита ракет в отчете военной разведки США призвана подстегнуть западных партнеров Украины нарастить поддержку киевского режима. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он напомнил, что аналитики Пентагона, Госдепа и Агентства по международному развитию также признали, что Украине не удалось "остановить наступление российских войск на земле". В документе отмечено снижение темпов подготовки украинских военных, добавил Поддубный.

На наш взгляд характер и публичная подача отчета говорят о том, что его задача – не просто зафиксировать текущее положение дел, но и подстегнуть западных партнеров Украины к наращиванию военной поддержки киевского режима. Демонстрация конкретных узких мест (от нехватки боеприпасов и личного состава до проблем с ремонтом сложной техники) призвана обосновать необходимость срочных мер: увеличения объемов поставок вооружений, ускорения логистики, расширения программ обучения и т. д. заявил Евгений Поддубный

Ранее военная разведка США заявила о нехватке личного состава и ракет-перехватчиков у Украины. По оценкам Пентагона, нехватка личного состава и техники "по-прежнему сдерживали возможности Киева по ведению военных действий". Кроме того, отмечается зависимость Украины от нестабильных поставок западного оружия.