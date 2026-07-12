Москва12 июл Вести.Передача Украине дополнительных ракет-перехватчиков РАС-3 свидетельствует о пренебрежении собственной национальной безопасностью и демонстрирует непонимание Вашингтоном сути конфликта с Россией, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

В социальной сети Х он отметил, что у США недостаточно запасов этих ракет.

Тот факт, что мы передаем Украине – пусть и небольшой – контингент ракет PAC-3, свидетельствует либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо о пренебрежении к потребностям нашей собственной национальной безопасности написал в посте Дэвис

Он задался вопросом о целесообразности таких поставок и отметил, что даже ограниченное количество передаваемых Украине ракет может иметь значение для собственных оборонных возможностей США.

Вы понимаете, что наши собственные запасы PAC-3 – критически важные для нашей безопасности – опасно истощены и что на восполнение уже утраченного потребуются годы? добавил бывший военный

Ранее о том, что Украина получит от США PAC-3, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, ракеты необходимы для систем Patriot.