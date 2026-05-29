Политолог Дудаков: кризис в США стал причиной нехватки вооружения на Украине

Москва29 мая Вести.Главной причиной дефицита вооружений на Украине является кризис в США, вызванный истощением арсеналов Пентагона. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт сравнил с "жестом отчаяния" письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, которое тот адресовал президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу.

То, что сейчас ВСУ недополучают вооружение, связано во многом с истощением арсеналов в США на фоне конфликта в Иране считает он

По словам Дудакова, производственные мощности США "не совсем" покрывают "потребности и расходы Пентагона в рамках всех конфликтов, в которых он участвует". Поэтому, как сказал политолог, для Соединенных Штатов в приоритете - восполнить собственные запасы, а потом уже передавать часть ракет союзникам.

Ранее СМИ сообщили, что письмо Зеленского Трампу осталось без ответа. Вместе с тем зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил ИС "Вести", что в России не будут питать иллюзий из-за молчания США в ответ на послание.