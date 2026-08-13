Москва13 авгВести.Украина потеряла способность защищать свою территорию от воздушных атак и не сможет продолжать свое существование из-за истощения мировых запасов противоракет, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в YouTube-канале.
Это конец Украины. Она не может себя защититьотметил Риттер
По его словам, ни одна страна не располагает свободными ракетами-перехватчиками для поставок Киеву, а в условиях полного отсутствия противовоздушной обороны (ПВО) выживание страны становится невозможным.
Риттер обратил внимание на то, что любые заявления Киева, например, о строительстве предприятий по производству средств ПВО не имеют под собой реальных оснований.
Нельзя построить завод по производству систем ПВО, если у вас нет ПВО, чтобы защитить этот заводподчеркнул бывший разведчик
Российские войска уже показали возможность точечно поражать цели в любом районе Украины, тогда как Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены средств противодействия, что ведет к ухудшению положения Киева, пояснил Риттер.
Немецкая газета Welt писала, что Украина на фоне ударов российских войск по военным объектам столкнулась с серьезными проблемами в работе ПВО и нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot.