Москва13 авг Вести.Украина потеряла способность защищать свою территорию от воздушных атак и не сможет продолжать свое существование из-за истощения мировых запасов противоракет, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в YouTube-канале.

Это конец Украины. Она не может себя защитить отметил Риттер

По его словам, ни одна страна не располагает свободными ракетами-перехватчиками для поставок Киеву, а в условиях полного отсутствия противовоздушной обороны (ПВО) выживание страны становится невозможным.

Риттер обратил внимание на то, что любые заявления Киева, например, о строительстве предприятий по производству средств ПВО не имеют под собой реальных оснований.

Нельзя построить завод по производству систем ПВО, если у вас нет ПВО, чтобы защитить этот завод подчеркнул бывший разведчик

Российские войска уже показали возможность точечно поражать цели в любом районе Украины, тогда как Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишены средств противодействия, что ведет к ухудшению положения Киева, пояснил Риттер.

Немецкая газета Welt писала, что Украина на фоне ударов российских войск по военным объектам столкнулась с серьезными проблемами в работе ПВО и нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot.