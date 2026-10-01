Отступающие украинские боевики целенаправленно уничтожают своих, попавших в плен Штурмовик ВС РФ Зевс: ВСУ охотятся на собственных солдат, попавших в плен

Москва1 окт Вести.Украинские боевики, отступая, целенаправленно уничтожают собственных солдат, попавших в плен. Об этом рассказал ИС "Вести" штурмовик мотострелкового полка 1008 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск с позывным Зевс.

Он и его сослуживцы воюют на краматорско-дружковском направлении. По словам бойца, отступающие украинские боевики не жалеют никого, уничтожая своих попавших в плен сограждан с помощью дронов.

Даже если он видит, что мы взяли пленного, он чаще всего целенаправленно уничтожит своего бойца, потому что они не жалеют никого. А мы будем для них бонусом, не дай бог. Но мы этого не позволим рассказал Зевс

Киевский режим, по его словам, относится к людям как к расходному материалу.

Это фашизм, люди – расходный материал, им неважно. Они имеют свои цели, направленные именно против русского мира. Но мы им не позволяем, победа будет за нами уверен Зевс

Вооруженные силы РФ планомерно продвигаются со всех флангов на подступах к Славянску и Краматорску в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил ранее ИС "Вести" военкор Владимир Разин.