Москва10 сенВести.ВС РФ вскрывают тщательно замаскированные позиции противника в Краматорском районе и уничтожают военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов. Об этом автор ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил в своем канале в мессенджере MAX.
В Краматорском районе противник еще пытается припрятать крупный калибр, все надеясь, что его наличие останется незамеченным нашей разведкой. Но даже тщательно замаскированные позиции орудий вскрываются, а после уж идет игра "на раздевание"заявил военкор
Поддубный сообщил, что одну из последних операций провели операторы FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск. Они уничтожили американскую САУ М-109 "Паладин" в одной из лесополос в районе Ясной Поляны вблизи Краматорска.
Сначала ударами нескольких FPV-дронов было разрушено укрытие, в котором враг прятал самоходку, а затем уничтожена и сама боевая машинадобавил военкор
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила объекты транспортно-логистической инфраструктуры, которые ВСУ используют в своих интересах.