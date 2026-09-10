Поддубный: ВС РФ ведут "игру на раздевание" для ВСУ в Краматорском районе

Поддубный рассказал об "игре на раздевание" для ВСУ Поддубный: ВС РФ ведут "игру на раздевание" для ВСУ в Краматорском районе

Москва10 сен Вести.ВС РФ вскрывают тщательно замаскированные позиции противника в Краматорском районе и уничтожают военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов. Об этом автор ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

В Краматорском районе противник еще пытается припрятать крупный калибр, все надеясь, что его наличие останется незамеченным нашей разведкой. Но даже тщательно замаскированные позиции орудий вскрываются, а после уж идет игра "на раздевание" заявил военкор

Поддубный сообщил, что одну из последних операций провели операторы FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск. Они уничтожили американскую САУ М-109 "Паладин" в одной из лесополос в районе Ясной Поляны вблизи Краматорска.

Сначала ударами нескольких FPV-дронов было разрушено укрытие, в котором враг прятал самоходку, а затем уничтожена и сама боевая машина добавил военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила объекты транспортно-логистической инфраструктуры, которые ВСУ используют в своих интересах.