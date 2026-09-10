Москва10 сенВести.Российская армия поразила объекты транспортно-логистической инфраструктуры, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в своих интересах. Об этом Минобороны РФ сообщило в ежедневной сводке.
Уточняется, что удар удалось нанести с помощью оперативно-тактической авиации, а также беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.
Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к нимсказано в заявлении
Ранее российские военнослужащие нанесли урон логистическому транспорту в Киеве. Бойцы использовали беспилотник "Герань-4 Сикер".