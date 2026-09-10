Армия России ударила по логистическому транспорту в Киеве МО РФ: российские военные поразили логистический транспорт в Киеве

Москва10 сен Вести.Российские военные нанесли удар по логистическому транспорту в Киеве с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер", сообщили в Минобороны России.

В ведомстве поделились кадрами нанесения урона объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадры объективного контроля нанесения удара по логистическому транспорту в г. Киев, с применением "Герань-4 Сикер". В результате удара цель поражена подчеркнули в МО РФ

Ранее сообщалось, что российская армия ударила по объектам инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, а также поразила два сухогруза и буксир. Цели использовались в интересах ВСУ.