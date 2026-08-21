Москва21 авг Вести.Российские военные с помощью беспилотников "Герань" нанесли удар по логистическому центру "ФМ логистик" в Киевской области, который использовался для хранения материальных средств для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Видеокадры поражения логистического центра "ФМ логистик", задействованного в хранении материальных средств военного назначения для Вооруженных сил Украины, с применением БПЛА "Герань" говорится в сообщении ведомства, к которому приложен соответствующий видеоролик

Уточняется, что удар был нанесен в населенном пункте Дударков Киевской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за минувшую неделю российские Вооруженные силы поразили два патрульных катера военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действовавших, по данным ведомства, в интересах украинской армии, - в их числе 10 сухогрузов и два танкера.