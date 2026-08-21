12:24 21 августа 2026 12:33 21.08.2026Татьяна РутковскаяСиловые структурыАрмия РФ за неделю поразила 12 судов, действующих в интересах ВСУАрмия РФ за неделю поразила 12 судов, действующих в интересах ВСУСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква21 авгВести.Об этом сообщили в Минобороны РФ.Читайте такжеРоссийские войска с июля поразили более 130 судов, действующих в интересах Киева00:52 16 авгСилы ЧФ уничтожили 8 безэкипажных катеров ВСУ за неделю12:08 14 авгВС РФ за неделю поразили 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ11:38 14 авгВС РФ за неделю поразили 34 судна, действующих в интересах ВСУ12:25 7 авгВС РФ в течение недели поразили 31 морское судно, используемое в интересах ВСУ12:47 31 июлВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины12:14 24 июлВС РФ за неделю поразили более 20 морских судов, используемых в интересах ВСУ12:43 17 июлВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по целям на Украине12:41 17 июлСиловые структурыНовости Минобороны21.08.2026