Москва2 октВести.Российская армия за неделю поразила 17 сухогрузов, задействованных в доставке оружия западных спонсоров, военной техники и имущества для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны РФ.
В течение недели поражены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и имущества для нужд ВСУговорится в сводке ведомства
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил ИС "Вести", что Украина на 90% лишена возможности вести боевые действия и способна сопротивляться только благодаря поставкам оружия, боеприпасов и информации из-за рубежа.