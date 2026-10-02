ВС РФ за неделю поразили 17 сухогрузов с западным оружием для ВСУ

Российские войска за неделю поразили 17 сухогрузов с военным имуществом для ВСУ ВС РФ за неделю поразили 17 сухогрузов с западным оружием для ВСУ

Москва2 окт Вести.Российская армия за неделю поразила 17 сухогрузов, задействованных в доставке оружия западных спонсоров, военной техники и имущества для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны РФ.

В течение недели поражены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и имущества для нужд ВСУ говорится в сводке ведомства

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил ИС "Вести", что Украина на 90% лишена возможности вести боевые действия и способна сопротивляться только благодаря поставкам оружия, боеприпасов и информации из-за рубежа.