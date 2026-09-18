Минобороны РФ: армия нанесла два массированных и пять групповых ударов по ВСУ

ВС РФ нанесли семь ударов по объектам ВСУ за неделю Минобороны РФ: армия нанесла два массированных и пять групповых ударов по ВСУ

Москва18 сен Вести.Вооруженные силы России за неделю с 12 по 18 сентября нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса говорится в заявлении ведомства

Удары пришлись на предприятия металлургической, автомобильной и радиоэлектронной отраслей, а также на логистические центры и объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. Кроме того, были поражены цеха по производству и места хранения беспилотников и наземных роботизированных комплексов, склады боеприпасов, топлива и материальных средств, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Российские силы также вывели из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов.

Вооруженные силы РФ с 12 по 18 сентября поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавших в интересах ВСУ.