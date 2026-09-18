ВС РФ за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир

ВС РФ за неделю подбили 12 сухогрузов и два парома, действующих в интересах ВСУ ВС РФ за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир

Москва18 сен Вести.Вооруженные силы РФ с 12 по 18 сентября поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В течение недели российская армия наносила удары по промышленным и логистическим предприятиям Украины, по объектам топливно-энергетической и транспортной структуры, используемых в интересах ВСУ.

В течение недели поражены 12 сухогрузов, два морских парома (типа "РО-РО"), танкер и буксир, действовавшие в интересах ВСУ говорится в сообщении военного ведомства

Из строя выведен ряд объектов инфраструктуры украинских портов, где принимались и хранились военные грузы.