Путин назвал противоречивой позицию Запада по Ормузскому проливу и захвату судов Путин: позиция Запада по Ормузскому проливу и захвату судов противоречива

Москва18 сен Вести.В позиции Запада есть противоречие: там высказывают озабоченность ситуацией в Ормузском проливе, однако отрабатывают захват гражданских судов в Балтике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

По его словам, при этом на Западе все время говорят о защите международного права.

Ну это нормально? … Готовятся к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах сказал Путин

В ночь на 18 сентября сообщалось, что финские пограничники, береговая охрана, полицейские подразделения и спецназ провели масштабные учения в Балтийском море, отрабатывая захват гражданских судов.