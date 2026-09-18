Финские пограничники на учениях отработали захват гражданских судов на Балтике

Финляндия провела учения по захвату судов в Балтийском море Финские пограничники на учениях отработали захват гражданских судов на Балтике

Москва18 сен Вести.Финские пограничники, береговая охрана, полицейские подразделения и спецназ провели масштабные учения в Балтийском море, отрабатывая захват гражданских судов, сообщила местная телерадиовещательная компания Yle.

Мероприятия стали ответом на серию инцидентов с повреждением подводных кабелей на Балтике, в связи с которыми финские правоохранители задерживали гражданские грузовые суда.

В рамках международных учений Marsec EU26 силовики отработали действия "по захвату судов с волочащимся якорем", уточняет Yle.

На учениях береговая охрана и спецназ практиковали высадку на судно с вертолета, взятие его под контроль и эвакуацию пострадавших.

В конце 2024 года был задержан танкер Eagle S под флагом Островов Кука, а год спустя — грузовое судно Fitburg под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Финляндия и другие страны Северной Европы пытались найти в этих инцидентах "российский след".

Россия выполнит все обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов со стороны ЕС, заявил 15 сентября глава российского МИД Сергей Лавров.