РФ выполнит обязательства по поставкам, несмотря на помехи Запада Лавров: РФ будет поставлять нефть и зерно, несмотря на пиратские захваты судов

Москва15 сен Вести.Россия выполнит все свои обязательства по поставкам нефти и зерна на мировые рынки, несмотря на пиратские захваты судов странами Евросоюза (ЕС). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада".

Министр отметил, что участившиеся в последнее время посягательства на свободу судоходства вызывают беспокойство. Он привел следующие данные: только с начала 2026 года европейские государства задержали 12 судов, ссылаясь на "выдуманные, неизвестные международному праву категории типа теневой флот".

Они останавливают суда по подозрению в отсутствии национальности, без всяких на то оснований, заявляя, что они якобы ходят под фальшивым флагом. И мы знаем, как эта схема действует: вне зависимости от морского пространства, в котором судно было задержано, его конвоируют в порты на якорную стоянку и главным образом это суда, которые везут из России нефть, газ, зерно подчеркнул Лавров

Глава ведомства добавил, что таким образом страны ЕС подрывают экономику и благополучие стран, которые заказали у России эту продукцию. При этом "суда под действительно фальшивыми флагами, которые работают в интересах самих европейских государств" не просто существуют, а не попадают под такие юрисдикции.

Мы осознаем значение экспорта наших углеводородов, нашего зерна для энергетической, продовольственной безопасности государств глобального Юга и Востока. И мы перестраиваем логистику и выполняем все свои обязательства, несмотря на противоправные действия западных неоколонизаторов заявил глава МИД

Лавров подчеркнул, что многие корабли, которые используются для этих целей, ходят под флагами представленных на круглом столе стран. Он выразил надежду на то, что правительства этих государств не поддадутся давлению Запада.