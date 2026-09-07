Лавров обвинил Запад в открытом грабеже российских активов Лавров заявил об открытом грабеже российских активов и "теневого флота"

Москва7 сен Вести.Страны Запада перешли к открытому присвоению российских активов и преследованию судов так называемого теневого флота, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Московского государственного института международных отношений (МГИМО) он отметил, что Запад прибегает к все более жестким и агрессивным действиям на фоне ослабления.

Воруют потихоньку, а грабят, как вы знаете, в открытую. Так вот Запад сейчас занимается грабежом: и в отношении активов, и в отношении так называемого теневого флота объяснил Лавров

Он также поделился мнением, что урегулирование конфликта на Украине искоренит нацизм в Европе, который вновь "пустил свои метастазы".