В МИД назвали воровством новую схему изъятия активов России Грушко: обсуждаемая в ЕС новая схема изъятия активов России – это воровство

Москва3 сен Вести.Новая схема изъятия российских активов, которую сейчас обсуждают в Евросоюзе (ЕС), – это воровство. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать публикацию издания Euractiv, где сообщалось, что в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую структуру. Так в ЕС хотят преодолеть возражения Бельгии против использования этих денег для спонсирования Украины.

Как воровство можно комментировать? Воровство и грабеж, беззаконие. Вот и все ответил дипломат

Ранее на тему попыток ЕС использовать замороженные активы РФ высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, те, кто поддерживает данные шаги, являются соучастниками преступления.