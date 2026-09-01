Москва1 сен Вести.Использование российских замороженных активов странами Европы квалифицируется как преступление и будет наказано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, все те, кто поддерживает использование активов РФ, являются соучастниками преступления.

Использование российских суверенных активов … - это прямое преступление, которое имеет соответствующую квалификацию и будет караться сказала Захарова

Те, кто согласны с российским мнением, являются трансляторами голоса разума и самосохранения, подчеркнула дипломат.

29 августа глава бельгийского Министерства обороны Тео Франкен заявил, что страна "закрыла дверь" попыткам снова продавить тему использования замороженных на Западе российских активов для финансирования Украины.