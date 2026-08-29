Бельгия "закрыла дверь" попыткам снова продавить тему российских активов Министр Франкен: Бельгия "закрыла дверь" попыткам снова поднять тему активов РФ

Москва29 авг Вести.Бельгия "закрыла дверь" попыткам снова продавить тему использования замороженных на Западе российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил глава бельгийского Министерства обороны Тео Франкен в эфире телеканала VRT.

Министр предостерег страны Прибалтики, которые наиболее активно продвигают эту идею, от постоянных попыток возвращать соответствующую тему в европейскую повестку.

Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта сказал Франкен

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что ряд стран Европейского союза, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, намерены направить письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить усилия по использованию заблокированных российских активов в пользу Украины.