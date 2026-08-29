Москва29 авгВести.Бельгия "закрыла дверь" попыткам снова продавить тему использования замороженных на Западе российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил глава бельгийского Министерства обороны Тео Франкен в эфире телеканала VRT.
Министр предостерег страны Прибалтики, которые наиболее активно продвигают эту идею, от постоянных попыток возвращать соответствующую тему в европейскую повестку.
Это не подлежит обсуждению, дверь закрытасказал Франкен
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что ряд стран Европейского союза, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, намерены направить письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить усилия по использованию заблокированных российских активов в пользу Украины.