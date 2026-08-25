Москва25 авгВести.Евросоюз, вероятно, не возобновит обсуждение конфискации заблокированных российских активов. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Признаков того, что европейцы вернутся к обсуждению этой темы, пока нет, отмечается в публикации. Основным препятствием в этом вопросе остается Бельгия, которая не желает одна нести финансовые риски.
Препятствия и оговорки со стороны ряда государств – членов (Евросоюза. – Прим. ред.) не изменилисьрассказал чиновник
В конце 2025 года Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на передачу замороженных средств Киеву, однако эта инициатива не нашла поддержки. Премьер Бельгии Барт де Вевер указывал на финансовые и юридические риски, которые последуют за конфискацией активов.
Ранее представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике признал, что власти страны не имеют законных оснований для изъятия активов РФ.