Евросоюз не вернется к обсуждению конфискации замороженных российских активов Euractiv: ЕС отложил дискуссию об использовании замороженных российских активов

Москва25 авг Вести.Евросоюз, вероятно, не возобновит обсуждение конфискации заблокированных российских активов. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Признаков того, что европейцы вернутся к обсуждению этой темы, пока нет, отмечается в публикации. Основным препятствием в этом вопросе остается Бельгия, которая не желает одна нести финансовые риски.

Препятствия и оговорки со стороны ряда государств – членов (Евросоюза. – Прим. ред.) не изменились рассказал чиновник

В конце 2025 года Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на передачу замороженных средств Киеву, однако эта инициатива не нашла поддержки. Премьер Бельгии Барт де Вевер указывал на финансовые и юридические риски, которые последуют за конфискацией активов.

Ранее представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике признал, что власти страны не имеют законных оснований для изъятия активов РФ.