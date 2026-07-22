Очередной пакет антироссийских санкций забуксовал в Брюсселе Постпреды стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Москва22 июл Вести.В Евросоюзе вновь не смогли прийти к консенсусу по уже 21-му по счету пакету ограничительных мер против Российской Федерации. На заседании Комитета постоянных представителей в среду государства-члены ЕС так и не преодолели разногласия, сообщил корреспондент нидерландского издания De Telegraaf из Брюсселя в соцсети X.

Нет согласия в Брюсселе по 21-му пакету санкций против России. Государства-члены ЕС предпримут последнюю попытку завтра утром написал он

Ранее шесть европейских стран потребовали смягчения антироссийских санкций. В их числе Греция, Австрия, Германия, Италия, Португалия и Франция.