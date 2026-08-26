Москва26 авг Вести.Санкции против России являются явным проявлением беспомощности Европейского союза (ЕС).

Таким мнением поделился евродепутат от Чехии Иван Давид в беседе с "Известиями".

Санкции — это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит войну" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания сказал Давид

Накануне портал Euractiv написал, что ЕС, вероятно, не возобновит обсуждение конфискации заблокированных российских активов. Отмечалось, что основным препятствием в этом вопросе остается Бельгия.

Между тем официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике заявил, что у властей страны отсутствуют законные основания для изъятия заблокированных в западных банках российских активов