Рестрикции против России больно бьют по Европе, заявили в МИД МИД РФ: антироссийские санкции все сильнее бьют по экономике ЕС

Москва9 авг Вести.Последствия антироссийской политики становятся для стран Евросоюза все более ощутимыми, а введенные против России ограничения негативно отражаются на самих европейских государствах. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

По его словам, затянувшееся согласование 21-го пакета санкций продемонстрировало, что рестрикции наносят ущерб странам, которые выступают их инициаторами. В качестве примера дипломат привел ситуацию с Грецией, которая, как ранее сообщала Financial Times, заблокировала новый пакет из-за угроз для бизнеса.

Рестрикции больно бьют по тем, кто их изобретает отметил Пилипсон

Дипломат также заявил, что Россия считает односторонние принудительные меры Евросоюза нелегитимными. По его словам, санкции не способны повлиять на внешнеполитический курс Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что постоянные апелляции Запада к санкциям лишь демонстрируют его полную беспомощность на фоне неэффективности прежних ограничений.