Захарова о заявлениях главы ЕК: они хватаются за неработающие санкции Захарова назвала беспомощностью одобрение фон дер Ляйен санкций США

Москва8 авг Вести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала новый проект американских санкций против России, призвав ЕС и США общими усилиями перекрыть доходы Москвы от экспорта. Соответствующее заявление чиновница опубликовала в социальной сети X.

Комментируя инициативу ЕК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU заявила, что постоянные апелляции Запада к санкциям лишь демонстрируют его полную беспомощность на фоне неэффективности прежних ограничений.

Законопроект, разработанный в США, предусматривает введение 100% пошлин на товары из РФ для пяти крупнейших стран-покупателей российских энергоносителей, а также повышение пошлин на весь остальной российский импорт в США до 500%.