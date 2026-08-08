Москва8 авгВести.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала новый проект американских санкций против России, призвав ЕС и США общими усилиями перекрыть доходы Москвы от экспорта. Соответствующее заявление чиновница опубликовала в социальной сети X.
Комментируя инициативу ЕК, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU заявила, что постоянные апелляции Запада к санкциям лишь демонстрируют его полную беспомощность на фоне неэффективности прежних ограничений.
Законопроект, разработанный в США, предусматривает введение 100% пошлин на товары из РФ для пяти крупнейших стран-покупателей российских энергоносителей, а также повышение пошлин на весь остальной российский импорт в США до 500%.