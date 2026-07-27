Захарова заявила о связях фон дер Ляйен с финансовыми группировками Захарова: фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками

Москва27 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками.

Такое заявление дипломат сделала в ходе брифинга МИД РФ.

Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношение сказала Захарова

По словам Захаровой, интересы этих финансовых групп связаны прежде всего с извлечением прибыли. Дипломат также заявила, что, по ее мнению, им безразлична судьба Европы.

Ранее Захарова отмечала, что на Западе русофобией страдают не конкретные люди, это целый механизм.