Москва27 июлВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связана с финансовыми группировками.
Такое заявление дипломат сделала в ходе брифинга МИД РФ.
Вся суть Урсулы фон дер Ляйен связана отнюдь не со своей родиной, не с Германией и не с Европейским союзом, а с теми финансовыми группировками, к которым она имеет непосредственное отношениесказала Захарова
По словам Захаровой, интересы этих финансовых групп связаны прежде всего с извлечением прибыли. Дипломат также заявила, что, по ее мнению, им безразлична судьба Европы.
Ранее Захарова отмечала, что на Западе русофобией страдают не конкретные люди, это целый механизм.