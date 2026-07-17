Москва17 июл Вести.Русофобией на Западе страдают не конкретные люди, это целый механизм, заявила в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мы, мне кажется, должны все-таки как-то уже принять это. Не согласиться с этим, а просто запомнить, что это не про конкретные человеческие характеристики только. Это про механику, которая, как мы уже сегодня с вами говорили там столетиями, формировалось. Был Маккейн. Когда Маккейна не стало, его место занял Грэм. Сейчас, я вас уверяю, будет еще кто-нибудь вот такой же, если говорить правду о Линдси Грэме, он был, просто болезненным националистом. Он был неприличным человеком. Я не знаю, психологическое, душевное, я бы сказала, нездоровье он демонстрировал с какой-то, знаете, тупой яростью, доказывая свой вот этот самый неприличный статус