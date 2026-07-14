Эксперт Еремина рассказала о связи фон дер Ляйен и Каллас с лоббистами

Эксперт Еремина заявила, что фон дер Ляйен и Каллас "страдают карьеризмом" Эксперт Еремина рассказала о связи фон дер Ляйен и Каллас с лоббистами

Москва14 июл Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас связаны с определенными группами влияния и лоббистскими структурами. Об этом газете "Известия" рассказала профессор СПбГУ Наталья Еремина.

Она подчеркнула, что обе еврочиновницы "страдают карьеризмом".

Они обе являются ставленниками определенных лоббистских групп и структур. Понятно, что статус Урсулы фон дер Ляйен более весомый, потому что она как раз определяет основные направления работы Европейского союза сказала Еремина

По словам аналитика, позиции чиновниц по некоторым вопросам расходятся.

Между чиновницами много расхождений по разным вопросам, но Израиль — это такая ключевая болевая точка: кто больше за Израиль, тот ближе к НАТО и США, а не к Европейскому союзу добавила профессор

Портал Euractiv накануне написал, что в ЕС обострились споры между фон дер Ляйен и Каллас. Их позиции разошлись по вопросу санкций против Израиля за строительство поселений на палестинских территориях.

Отмечалось, что ряд ведущих стран ЕС поддерживают широкий запрет на торговлю с израильскими поселениями на арабских территориях. Поэтому Каллас может оказывать давление на Еврокомиссию.