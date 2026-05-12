Москва12 мая Вести.Европейский союз (ЕС) ведет поиски чиновника, способного "спасти" дипломатическую службу сообщества на фоне возможного ухода с поста нынешнего генсека Белен Мартинес Карбонель. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных дипломатов.

Это стало вопросом существования. Либо мы спасем эту структуру и разберемся, чего мы от нее хотим, либо она рухнет приводит издание слова анонимного собеседника

Другой источник Politico указал на то, что на сегодняшний день между членами ЕС и дипслужбой "существует отчуждение", негативно влияющее на их взаимодействие.

Помимо этого, газета отмечает, что EEAS в данный момент конфликтует с Еврокомиссией. Последняя под руководством Урсулы фон дер Ляйен все активнее "берет на себя инициативу по геополитическим вопросам".

На фоне проблем в работе дипслужбы ЕС поиск преемника на место Карбонель "уже начался всерьез", несмотря на то, что об уходе в отставку еще не объявлено официально.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что стиль управления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих чиновников Евросоюза.