В США сенатор-республиканец назвал тарифы против РФ налогом на американцев

Сенатор Рэнд Пол: новые санкции против РФ сделают американцев беднее В США сенатор-республиканец назвал тарифы против РФ налогом на американцев

Москва7 авг Вести.Сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал новый законопроект США об ужесточении санкций против России и Ирана, назвав его неэффективным для урегулирования конфликта на Украине. Свое мнение политик выразил в колонке для издания Daily Caller.

По мнению сенатора, предлагаемые меры, включая резкое повышение ввозных тарифов, фактически станут дополнительным налогом для самих американцев и сделают семьи в США беднее. Пол убежден, что авторы документа не понимают: подобные ограничения не способствуют достижению мира.

Ранее Сенат большинством голосов поддержал законопроект, который теперь направляется на рассмотрение в Палату представителей. Документ, получивший название "адские санкции", наделяет президента США правом вводить санкции против пяти крупнейших мировых покупателей российских энергоносителей и стран, помогающих Москве обходить существующие ограничения.