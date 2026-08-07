Москва7 авг Вести.Законопроект о новых санкциях США против России, направленный на нефтяную и газовую отрасли, может оказать влияние на европейские государства. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Законопроект разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он предполагает введение 100% пошлины против пяти стран-крупнейших покупателей российских энергоносителей, 500% пошлины на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков России. Законопроект уже вызвал разногласия в Конгрессе США, а страны Европы и вовсе заставил напрячься.

Весь этот "адский пакет"… соответственно, против вторичных стран, то есть покупателей - не непосредственно против России. А делается с целью, конечно, снизить наш объем экспортной выручки от продажи нефти и газа. И в этом смысле, конечно, Трамп достаточно последовательно себя ведет в санкционном давлении против России. То есть постепенно выбиваются способы получения Россией денег от продажи нефти и газа, с одной стороны. А с другой стороны это используется еще и для давления на наших условных союзников и условных противников Вашингтона. Понятно, что одним из главных покупателей российской нефти является, например, Китай сказал Ярошенко

От введения таких санкций потерять может и американский бизнес, считает политолог. Однако, по его словам, национальные интересы президент США Дональд Трамп ставит выше, чем интересы бизнеса.

Что касается возможных потерь американского бизнеса. Я думаю, что Дональда Трампа, как бизнесмена, [это] волнует в меньшей степени. Он прекрасно понимает, что есть национальные американские интересы, а интересы отдельного бизнеса [игнорирует]: кто не выживет, тот просто был слабым на рынке отметил политолог

Политолог обратил внимание на то, что между США и Европой идет открытая конфронтация и интересы европейских стран также не волнуют Трампа.

Это жесткая конкуренция между представителями одного трансатлантического сообщества, и американцы пока в ней выигрывают. На самом деле, никто никогда не поставит европейские интересы выше американских. В американских интересах давить на Россию и Китай таким способом, и если это бьет по европейцам — это их проблемы подытожил Ярошенко

Ранее издание Punchbowl со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что американские сенаторы обсуждают возможность ускоренного принятия законопроекта о введении новых санкций против России.