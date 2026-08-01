Москва1 авгВести.В США долгое время рассматривают законопроект об усилении санкций против России. Причину затягивания окончательного решения по нему высказал обозреватель Макс Бут в статье The Washington Post.
По его мнению, принятие жестких мер может принести фатальные последствия Вашингтону и союзникам. Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу просто боятся давать право на введение "адских санкций".
Это все равно что дать спички пироманьякузаявил Бут
По словам обозревателя, наделение Трампа такими полномочиями приведет к "ужасным" проблемам. И первая из них касается тотального финансового шантажа других государств, поскольку документ предполагает отключение от системы SWIFT любой компании, вызвавшей подозрение.
Вторая проблема, на взгляд Бута, заключается в расширении власти американского лидера, которое может нанести серьезный ущерб Индии и Китаю.
Ранее сообщалось, что Трамп инициировал корректировки в проект закона о "жестких антироссийских санкциях", что может значительно усложнить его дальнейшее продвижение и принятие.