WP: Трампу боятся давать право на введение "адских санкций" против России

В США боятся последствий проекта "адских санкциях" против РФ из-за Трампа WP: Трампу боятся давать право на введение "адских санкций" против России

Москва1 авг Вести.В США долгое время рассматривают законопроект об усилении санкций против России. Причину затягивания окончательного решения по нему высказал обозреватель Макс Бут в статье The Washington Post.

По его мнению, принятие жестких мер может принести фатальные последствия Вашингтону и союзникам. Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу просто боятся давать право на введение "адских санкций".

Это все равно что дать спички пироманьяку заявил Бут

По словам обозревателя, наделение Трампа такими полномочиями приведет к "ужасным" проблемам. И первая из них касается тотального финансового шантажа других государств, поскольку документ предполагает отключение от системы SWIFT любой компании, вызвавшей подозрение.

Вторая проблема, на взгляд Бута, заключается в расширении власти американского лидера, которое может нанести серьезный ущерб Индии и Китаю.

Ранее сообщалось, что Трамп инициировал корректировки в проект закона о "жестких антироссийских санкциях", что может значительно усложнить его дальнейшее продвижение и принятие.