Москва17 июл Вести.Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект об "адских санкциях" против России, если ему предоставят право самому вводить их. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского совета по международным делам Дмитрий Тренин.

Для Трампа здесь важен один момент, чтобы эти санкции вводились не автоматически, а по указанию американского президента. Это важно ему, потому что он стремится максимально сохранить в себе свободу рук. В этом, я думаю, основное сегодня, основной вопрос между американским Сенатом и американским президентом. Если Сенат пойдет на то, чтобы предоставить президенту право вводить или приостанавливать те санкции, которые Сенат примет, то я думаю, президент подпишет этот законопроект сказал он

Ранее Трамп заявил, что вероятность принятия законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России "достаточно высока".