Сенат США проголосовал за закон об ужесточении санкций в отношении РФ и Ирана

Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана Сенат США проголосовал за закон об ужесточении санкций в отношении РФ и Ирана

Москва7 авг Вести.Сенат Конгресса США одобрил законопроект об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Онлайн-трансляция процедуры голосования была организована на интернет-ресурсе верхней палаты законодательного органа.

На текущем этапе законодательная инициатива передана в Палату представителей. До этого сенаторы проголосовали против поправки, лишающей президента США полномочий вводить таможенные пошлины в отношении третьих сторон, устанавливать таможенные пошлины в отношении стран, импортирующих нефть или газ из России.

Указанные парламентские процедуры были проведены непосредственно перед уходом законодателей на пятинедельные летние каникулы.

Законопроект был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он предполагает введение 100% пошлины против пяти стран-крупнейших покупателей российских энергоносителей, 500% пошлины на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков России. Законопроект уже вызвал разногласия в Конгрессе США, а страны Европы и вовсе заставил напрячься.