Москва27 авг Вести.Ряд стран – участниц Евросоюза намерены направить письмо в Еврокомиссию, в котором призовут возобновить усилия по использованию заблокированных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.

Отмечается, что страны ЕС опасаются нового бюджетного кризиса на Украине и хотят прояснить, имеется ли альтернативный правовой механизм, который позволит обойти наложенное Бельгией вето.

Страны ЕС, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призовут Брюссель возобновить усилия по использованию заблокированных российских суверенных активов для финансирования Украины в связи с опасениями, что Киев столкнется с новым финансовым кризисом говорится в материале

Ранее портал Euractiv сообщил, что Евросоюз, вероятно, не вернется к обсуждению конфискации замороженных активов РФ.