ЕС все еще хочет отобрать замороженные активы России, заявили в ЕК ЕК: Брюссель по-прежнему ищет способы использовать замороженные активы РФ

Москва27 авг Вести.Вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования киевского режима не снимался с повестки Брюсселя, заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

В то же время он отметил, что ЕК пока не получала от стран ЕС никаких писем с предложениями вернуться к этой инициативе.

В целом по этой теме позвольте мне сказать, что этот вопрос никогда не снимался с повестки сказал Уйвари

Ранее газета Financial Times сообщила, что ряд стран Евросоюза намерен направить в ЕК письмо, в котором призовет ее вновь вернуться к инициативе по использованию замороженных активов России в пользу Киева.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что подобное использование активов РФ будет незаконным, и ЕС столкнется с юридическими последствиями, если пойдет на подобный шаг.