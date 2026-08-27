Москва27 авгВести.Вопрос об использовании замороженных активов России для финансирования киевского режима не снимался с повестки Брюсселя, заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.
В то же время он отметил, что ЕК пока не получала от стран ЕС никаких писем с предложениями вернуться к этой инициативе.
В целом по этой теме позвольте мне сказать, что этот вопрос никогда не снимался с повесткисказал Уйвари
Ранее газета Financial Times сообщила, что ряд стран Евросоюза намерен направить в ЕК письмо, в котором призовет ее вновь вернуться к инициативе по использованию замороженных активов России в пользу Киева.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что подобное использование активов РФ будет незаконным, и ЕС столкнется с юридическими последствиями, если пойдет на подобный шаг.