Еврокомиссия будет добиваться полного запрета энергоносителей из РФ ЕК настаивает на полном запрете российских энергоносителей, несмотря на дефицит

Москва4 авг Вести.Еврокомиссия продолжит настаивать на полном запрете российских энергоносителей на рынке ЕС вопреки трудностям с выработкой электричества и закупкой газа в Европе. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

Цель Еврокомиссии - запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации отметила она

По словам Итконен, в Брюсселе продолжают работать над полным и бессрочным торговым запретом на поставки российской нефти в Европу. Она подчеркнула, что эмбарго на российскую нефть в ЕС уже действует, и исключения из него временно сохраняются лишь для Венгрии и Словакии. Еврокомиссия "работает с ними", чтобы они переключились на другие источники, добавила Анна-Кайса Итконен.

Комментируя остановку АЭС "Пакш"в Венгрии, произошедшую из-за рекордного обмеления рек на фоне аномальной жары, представитель Еврокомиссии сообщила, что в Брюсселе пока не усматривают рисков для электроснабжения стран ЕС.

По итогам первого полугодия 2026 года Россия заняла второе место после США по стоимости поставок в страны Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ). На долю РФ приходится 22,3% рынка. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. Также в прошлом месяце Россия стала единственным поставщиком СПГ для Бельгии.