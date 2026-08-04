Москва4 авгВести.Еврокомиссия продолжит настаивать на полном запрете российских энергоносителей на рынке ЕС вопреки трудностям с выработкой электричества и закупкой газа в Европе. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.
Цель Еврокомиссии - запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализацииотметила она
По словам Итконен, в Брюсселе продолжают работать над полным и бессрочным торговым запретом на поставки российской нефти в Европу. Она подчеркнула, что эмбарго на российскую нефть в ЕС уже действует, и исключения из него временно сохраняются лишь для Венгрии и Словакии. Еврокомиссия "работает с ними", чтобы они переключились на другие источники, добавила Анна-Кайса Итконен.
Комментируя остановку АЭС "Пакш"в Венгрии, произошедшую из-за рекордного обмеления рек на фоне аномальной жары, представитель Еврокомиссии сообщила, что в Брюсселе пока не усматривают рисков для электроснабжения стран ЕС.
По итогам первого полугодия 2026 года Россия заняла второе место после США по стоимости поставок в страны Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ). На долю РФ приходится 22,3% рынка. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. Также в прошлом месяце Россия стала единственным поставщиком СПГ для Бельгии.