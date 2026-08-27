Песков: использование Западом заблокированных активов РФ было бы незаконным

Песков предупредил о последствиях использования Западом замороженных активов РФ Песков: использование Западом заблокированных активов РФ было бы незаконным

Москва27 авг Вести.Россия неоднократно говорила, что использование Западом заблокированных российских активов для поддержки киевского режима было бы незаконным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков уточнил, что подобные действия будут иметь юридические последствия.

Это были бы незаконные действия, они будут иметь свои юридические последствия предупредил он

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что некоторые страны Евросоюза хотят направить письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить усилия по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.