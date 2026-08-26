Москва26 авгВести.Кремль не знаком с заявлением властей Швейцарии о российских замороженных активах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) признал, что юридические основания для изъятия российских замороженных активов нет.
Я не знаком, честно говоря, с этим решением, с этим заявлением, поэтому я ничего не могу вам сказатьзаявил Песков журналистам
Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал конфисковать замороженные активы России для помощи Украине, чтобы не тратить "деньги граждан ЕС".