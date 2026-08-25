Премьер Латвии Кулбергс: Киев не должен получать поддержку за счет населения ЕС

В Латвии возмутились финансированием Киева за счет кармана граждан ЕС Премьер Латвии Кулбергс: Киев не должен получать поддержку за счет населения ЕС

Москва25 авг Вести.Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал конфисковать замороженные активы России для помощи Украине, чтобы не тратить "деньги граждан ЕС".

Его слова приводят украинские СМИ. Он отметил, что объем выделяемых Киеву средств огромен.

Почему граждане ЕС должны полностью оплачивать этот счет сказал премьер

Ранее власти Швейцарии признали, что они не имеют законных оснований для изъятия заблокированных в западных банках российских активов.

Лидер консервативной партии "Латвия на первом месте" и бывший вице-премьер Айнарс Шлесер заявлял, что экономика Латвии стала жертвой поддержки Украины.