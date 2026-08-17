Москва17 авг Вести.Экономика Латвии стала жертвой поддержки Украины, заявил лидер консервативной партии "Латвия на первом месте" и бывший вице-премьер Айнарс Шлесер в интервью газете Politico.

Мы теряем деньги. Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой заявил политик

Шлесер подчеркнул, что Латвия не может игнорировать экономические издержки, связанные с поддержкой Украины и антироссийскими санкциями, и заявил, что Риге нужно наложить вето при следующем голосовании о продлении этих ограничений.

Ранее сообщалось, что Латвия хочет получить от Евросоюза 7 млрд евро из следующего семилетнего бюджета, чтобы покрыть выросшие расходы на оборону и экономические последствия разрыва связей с Россией.